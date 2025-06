Goldman senkt Ziel für BASF auf 54 Euro - 'Buy'

DJHLS schrieb 16.06.25, 18:27

Ich nicht so ganz nachvollziehen, was "gut durch die Zeit geschafft" bedeuten soll. Also, schiere Existenz gesichert oder besser als die Bayer AG - das kann man sagen, aber damit ist die Ambition sehr niedrig angesetzt.



An diesem China-Standort wird gefühlt seit ewiger Zeit gearbeitet. Elon hat seine Giga-Factory dort in weniger als einem Jahr hochgezogen und in die Produktion gebracht. Wirkt irgendwie so, als ob die BASF das Deutschland-Tempo auf China übertragen hat.



So notwendig Kosteneffizienz ist - allein Kostensenkungen haben noch nie einen Konzern gerettet. Irgendwoher muss Wachstum kommen. Da bin ich noch auf der Suche, woher das bei der BASF kommen soll. Mal davon abgesehen, dass "sozialverträglicher" Personalabbau durch Altersteilzeit und Abfindungen sich eher teuer anhört. Ist bekannt, nach wie viellen Jahren die Kosteneinsparungen die Investionen in Personalabbau amortisieren sollen?