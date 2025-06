Doppelte Hochstufung: Ist die TUI-Aktie besser als ihr Ruf?

Tui-Aktien gelingt am Freitag ein Befreiungsschlag, nachdem die britische Investmentbank Barclays ihre Einschätzung deutlich angepasst hat. Die Papiere liegen am Nachmittag fast sieben Prozent im Plus. Das reicht zwar noch nicht, um die heftigen Verluste von Anfang Juni auszugleichen, könnte die hart abgestrafte Aktie aber wieder aufrütteln.

Die gesamte Reisebranche war zuletzt stark unter Druck geraten, insbesondere im Zuge der geopolitischen Spannungen durch den Krieg zwischen Israel und dem Iran. Die Aussicht auf Einschränkungen im Reiseverkehr und die Angst vor steigenden Kerosinkosten aufgrund höherer Ölpreise hatten die Kurse nach unten gezogen.