Anixa Biosciences veranstaltet am 26. Juni 2025 einen Webcast für Investoren

SAN JOSE, Kalifornien, 20. Juni 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen am 26. Juni 2025 um 14 Uhr EDT eine Webcast-Präsentation für Investoren geben wird.

Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa, wird während des Webcast eine Präsentation halten, die einen ersten Überblick über die wichtigsten Aspekte der Geschäftstätigkeit von Anixa geben wird; unter anderem wird er Einblicke in das Portfolio an Therapeutika, die Geschäftsstrategie, die Marktchancen und die kurzfristigen Meilensteine des Unternehmens bieten. Im Anschluss an die formelle Präsentation werden Anleger die Möglichkeit haben, über ein interaktives Q&A-Portal relevante Fragen zu stellen.

Wenn Sie am Webcast teilnehmen oder während der Live-Veranstaltung Fragen stellen möchten, melden Sie sich bitte vorab unter folgendem Link an: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_g8ClEi_KQzmPJhIvQdD64Q.

Eine Aufzeichnung des Webcast und der Präsentation wird auf der Webseite des Unternehmens unter folgendem Link verfügbar gemacht: https://ir.anixa.com/events.

Über Anixa Biosciences, Inc.



Anixa ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Krebstherapie und Krebsprävention verschrieben hat. Das therapeutische Portfolio von Anixa besteht aus einem Immuntherapieprogramm für das Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs), das in Zusammenarbeit mit dem Moffitt Cancer Center entwickelt wird und bei dem eine neuartige CAR-T-Technologie mit sogenannten chimären endokrinen Rezeptor-T-Zellen (CER-T) zum Einsatz kommt. Diese Technologie unterscheidet sich von anderen Zelltherapien insofern, als der natürliche Ligand des FSHR-Rezeptors, FSH, an den FSHR-Rezeptor der Tumorzelle bindet und nicht an ein Antikörperfragment. Moffitt ist ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der Krebsimmuntherapie, der bei Zelltherapien der nächsten Generation wie CAR-T und tumorinfiltrierenden Lymphozyten (TIL), welche die Kraft des Immunsystems nutzen, eine Vorreiterrolle einnimmt. Das Impfstoffportfolio des Unternehmens umfasst Impfstoffe, die in Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic zur Behandlung und Vorbeugung von Brust- und Eierstockkrebs entwickelt werden, sowie weitere Krebsimpfstoffe, die sich gegen viele schwer behandelbare Krebsarten richten, darunter bösartige Erkrankungen der Lunge, des Dickdarms und der Prostata mit hoher Inzidenz. Diese Impfstofftechnologien konzentrieren sich auf die Immunisierung gegen „zurückgezogene“ Proteine („retired proteins“), die nachweislich bei bestimmten Formen von Krebs exprimiert werden. Impfstoffe gegen Brustkrebs und Eierstockkrebs wurden an der Cleveland Clinic entwickelt und exklusiv an Anixa lizenziert. Die Cleveland Clinic hat Anspruch auf Royalties und andere Kommerzialisierungseinnahmen vom Unternehmen im Zusammenhang mit diesen Impfstofftechnologien. Das einzigartige Geschäftsmodell von Anixa, das auf Partnerschaften mit weltweit anerkannten Forschungseinrichtungen in allen Entwicklungsstadien setzt, ermöglicht es dem Unternehmen, kontinuierlich neue Technologien in komplementären Bereichen für die weitere Entwicklung und Vermarktung zu prüfen. Erfahren Sie mehr unter www.anixa.com oder folgen Sie Anixa auf Twitter, LinkedIn, Facebook und YouTube.