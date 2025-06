Digitale und intelligente Evolution, Wegbereiter einer neuen Ära der KI-Zivilisation

SHANGHAI, 20. Juni 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, hat bekannt gegeben, dass Cui Li, Chief Development Officer (CDO) des Unternehmens, eingeladen wurde, eine Keynote auf der Veranstaltung „The Techco Transformation: Pioneering the Next Era of Innovation" (dt. „Die Techco-Transformation: Pionierarbeit für die nächste Ära der Innovation") zu halten. Im Rahmen des MWC25 Shanghai sprach sie auf dem GTI Summit • Shanghai 2025 über das Thema „Visionen für die Zukunft von 5G-A bis 6G" . Sie berichtete über die innovativen Verfahren und strategischen Erkenntnisse von ZTE zur Förderung der digitalen und intelligenten Entwicklung verschiedener Branchen inmitten der intelligenten Revolution, die von großen KI-Modellen angetrieben wird.

In ihrer Keynote auf der „The Techco Transformation: Pioneering the Next Era of Innovation" sprach Cui Li über ihre Erkenntnisse rund um das Thema „Digitale und intelligente Evolution: Wegweiser in eine neue Ära der KI-Zivilisation". Sie unterstrich, dass große KI-Modelle eine internationale Welle intelligenter Revolutionen ausgelöst haben, die kontinuierliche Innovationen und Durchbrüche über technologische Iterationen und die Entwicklung von Ökosystemen vorantreiben. Des Weiteren betonte sie die bleibenden Prioritäten im Bereich der KI-Weiterentwicklung und versicherte, dass der Fokus unverändert bleiben werde: effiziente Infrastruktur, optimierte Algorithmen und praktische Anwendungen. Im Einklang mit dieser Entwicklung setzt ZTE auf Computing-Infrastruktur, Algorithmusoptimierung und Edge-Terminal-Zusammenarbeit. Durch unermüdliche Innovation setzt sich ZTE für die Demokratisierung von Computing und KI ein und legt damit eine solide Grundlage für die intelligente Transformation verschiedener Branchen.

Unter dem Vorzeichen der Innovation strebt ZTE den Aufbau einer intelligenten Grundlage an, die „Netzwerk, Datenverarbeitung und Energie" integriert. Das Unternehmen konzentriert sich auf Daten, Algorithmen und Technologie und verfolgt eine mehrdimensionale Entwicklung, um einen größeren intelligenten Wert freizusetzen. Gemäß der Kernphilosophie „KI für alle" integriert ZTE KI umfassend in die Informations- und Kommunikationstechnologie, um eine ganzheitliche und szenarienübergreifende Lösung für intelligentes Computing zu schaffen. Darüber hinaus treibt das Unternehmen aktiv die Einführung von KI in Verbraucher-, Heim- und Branchenszenarien voran und beschleunigt damit die Demokratisierung der KI. Cui Li betonte, dass ZTE die Wettbewerbsfähigkeit seiner Produkte und Lösungen weiter verbessern, ein stärker integriertes Ökosystem mit seinen Partnern aufbauen und eine tiefere Konvergenz und Innovation von KI und IKT fördern wolle. Gemeinsam mit Partnern aus der Branche will ZTE die Herausforderungen des Datenschutzes, der Sicherheit und der Ethik in der KI angehen, um ein offenes, kollaboratives und vertrauenswürdiges Ökosystem zu schaffen und den digitalen und intelligenten Fortschritt in allen Branchen zu fördern und eine neue Ära der Zivilisation zu eröffnen.