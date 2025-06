RBC belässt Thyssenkrupp Nucera auf 'Outperform' - Ziel 15 Euro

bold58 schrieb 04.06.25, 18:56

Auch wieder so eine Sache der Perspektive!

Wir leisten lieber Entschädigungszahlungen, für nicht eingespeisten Strom auf Grund fehlender Infrastruktur an die Windparkbetreiber, statt daraus H2 herzustellen den man dann wenigstens zu Geld machen könnte! Und wer‘s nicht weiß, wir reden da von mehreren Milliarden Euro jedes Jahr!

Aber was soll’s, das bezahlen wir alle schön über unsere Stromrechnung!

Man,man, man….