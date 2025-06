Börsen Update Europa - 20.06. - FTSE Athex 20 stark +3,53 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.780,72 PKT und steigt um +1,14 %.

Top-Werte: ATOSS Software +4,40 %, AIXTRON +4,00 %, SUESS MicroTec +3,30 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -2,45 %, CompuGroup Medical -1,05 %, United Internet -0,04 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.264,55 PKT und gewinnt bisher +1,05 %.

Top-Werte: UniCredit +3,02 %, Infineon Technologies +2,43 %, Kering +2,41 %

Flop-Werte: Vinci -0,69 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -0,47 %, TotalEnergies -0,32 %

Der ATX steht bei 4.359,26 PKT und gewinnt bisher +1,27 %.

Top-Werte: Lenzing +4,59 %, voestalpine +2,84 %, Mayr-Melnhof Karton +2,25 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -0,96 %, Telekom Austria -0,31 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,17 %

Der SMI steht bei 11.944,20 PKT und gewinnt bisher +0,65 %.

Top-Werte: UBS Group +1,27 %, Swiss Life Holding +0,68 %, Novartis +0,64 %

Flop-Werte: Sonova Holding -1,50 %, Nestle -0,72 %, Givaudan -0,58 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:54) bei 7.627,08 PKT und steigt um +0,73 %.

Top-Werte: Accor +2,50 %, Kering +2,41 %, AXA +2,36 %

Flop-Werte: Teleperformance -3,35 %, Vinci -0,69 %, Carrefour -0,68 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:51) bei 2.439,58 PKT und steigt um +0,01 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,61 %, SKF (B) +1,38 %, Sandvik +1,20 %

Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -0,27 %, AstraZeneca -0,02 %, Nordea Bank Abp +0,32 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 4.400,00 PKT und steigt um +3,53 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +4,04 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +3,36 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,68 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,15 %, Piraeus Port Authority -1,15 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,78 %