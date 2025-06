Thyssenkrupp bekräftigt Grünstahl-Pläne

keepsmiling3 schrieb 18.06.25, 16:31

Super, und warum legt die IGM dann nicht die Antworten vor. Ganz einfach - weil sie es nicht können, nie konnten und nie können werden. Sehnsüchtig warte ich auf den Tag, an dem irgendeine dümmliche Gewerkschaft mal produktiv eine Lösung aufzeigt. Der Tag wird nie kommen, denn dann wären es keine Gewerkschaftler sondern Unternehmer und müssten sich selber schröpfen.



Warum werden Teile von Unternehmen verselbstständigt und an den Kapitalmarkt gebracht. Weil die Einzelteile wertvoller sind. Das ist der Weg und den geht der Herr Lopez.



Was Dich persönlich betrifft. Mich würde brennend interessieren, wie Du deine Schilderungen zu der bilanziellen Katastrophe wertest , die Du im letzten Jahr lauthals proklamiert hast.



Siehe Bilanzierung des 20% Anteils( Verkauf ) an Kretinsky. Es kam zu keinem bilanziellen Desater und es wird zu keinem kommen. Oder wo sind die Milliarden schweren Wertberichtigungen



Was aber gut gelungen ist. Mit deinen Horrorschilderungen wurden nicht wenige verschreckt.



Habern wir das vergessen oder wie in der Politik immer üblich " was interessiert mich mein Geschwätz von gestern ??"