Fury kündigt Abschluss der Finanzierung an

TORONTO, Kanada - 20. Juni 2025 - Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines ... - freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an seine vorherige Meldung ( siehe Pressemitteilung vom 5. Juni 2025 ) eine Privatplatzierung von 3.999.701 Stammaktien des Unternehmens, die als Flow-Through-Aktien" im Sinne von Subsection 66(15) des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act) gelten ("FT-Aktien"), zu einem Preis von C$ 0.77 pro FT-Aktie zu einem Bruttoerlös von insgesamt 3.079.800 C$ (das "Angebot").

In Zusammenhang mit dem Angebot übte Agnico Eagle Mines Limited ("Agnico Eagle") sein bestehendes Beteiligungsrecht aus und erwarb 440.000 Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") zu einem Preis von 0,67 C$ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von 294.800 C$ (die "Privatplatzierung"). Die im Rahmen der Privatplatzierung erworbenen Stammaktien gelten nicht als "Flow-Through-Aktien". Die Privatplatzierung führte zusammen mit dem Angebot zu einem Bruttoerlös von insgesamt 3.374.600 C$ für das Unternehmen. Die Erlöse aus der Privatplatzierung werden für die Weiterentwicklung des unternehmenseigenen Explorationsprogramms bei Committee Bay verwendet.

"Wir freuen uns über das Interesse von zwei großen institutionellen Investoren und einem unserer Direktoren an dem Angebot", sagte Tim Clark, CEO von Fury. "Die Erlöse aus dieser Finanzierung werden uns dabei helfen, Explorationsmöglichkeiten auf unseren Projekten in Quebec und Nunavut zu verfolgen und das Potenzial für Entdeckungen in unserem gesamten Mineralexplorationsportfolio zu steigern."

Ein Direktor des Unternehmens erwarb 52.000 FT-Aktien. Das Unternehmen beruft sich auf die Befreiung von den formalen Bewertungs- und Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) und 5.7(1)(a) des kanadischen Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Shareholders in Related Party Transactions, da weder der Marktwert der ausgegebenen Wertpapiere noch die gezahlte Gegenleistung 2,5 Millionen Dollar bzw. 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt.