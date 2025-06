Kissigs Portfoliocheck: Intercontinental Exchange ist Bill Nygrens Börsenfavorit

Kissigs Portfoliocheck " nehme ich regelmäßig für das " In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.





Bill Nygren, Portfolio Manager und CIO des Oakmark Funds, mit dem er seit dessen Gründung 1991 eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Rendite von 13 % vorweisen kann. Bei meinem 303. Portfoliocheck beschäftige ich mich mal wieder mit, Portfolio Manager und CIO des Oakmark Funds, mit dem er seit dessen Gründung 1991 eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Rendite von 13 % vorweisen kann.





Zum Ende des 1. Quartals 2025 hatte Bill Nygren 54 Werte in seinem Oakmark Funds Depot, darunter zwei Neuaufnahmen. Seine Turnoverrate sank leicht auf 7 %, doch auch dieser Wert ist für Nygren weiterhin atypisch hoch. Dazu erklärte er, er nutze die höhere Volatilität an den Märkten, um bei höher bewerteten Aktien Positionen glattzustellen und sich auf solidere und niedrig bewertete Aktien zu fokussieren. Das führe zu einer erhöhten Handelstätigkeit in seinem Portfolio.



Nygren reduzierte seine Position bei Fiserv um weitere 30 %, nachdem er bereits im Vorquartal ein Viertel abgestoßen hatte. In gleicher Größenordnung trennte er sich von Kroger-Aktien, einem der größten Lebensmitteleinzelhändler in den USA mit mehr als 2.700 Filialen in einem Portfolio von über 20 Supermarktmarken. Zudem reduzierte er seine Position bei der Bank of New York Mellon, Wells Fargo und beim führenden Landmaschinenhersteller Deere. Im Gegenzug stockte er beim Finanzinvestor Carlyle auf und bei Airbnb und er stieg neu ein bei Constellation Brands, dem größten Anbieter alkoholischer Getränke in den Kategorien Bier, Wein und Spirituosen in den USA.