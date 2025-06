Klingbeil für Vorbereitung auf etwaige Wehrpflicht

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil fordert Vorbereitungen für eine etwaige Wiederaufnahme einer Wehrpflicht. Der Koalitionsvertrag setze auf Freiwilligkeit, "wir müssen aber jetzt schon die Voraussetzungen dafür schaffen, dass auch verpflichtend eingezogen werden könnte", sagte Klingbeil der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. "Aber es wird keine Rückkehr zur alten Wehrpflicht geben, bei der alle jungen Männer eines Jahrgangs eingezogen werden", sagte der SPD-Chef.

Die Wehrpflicht wurde 2011 in Deutschland ausgesetzt. Es fehlt jedoch an Soldatinnen und Soldaten. Die Nato-Verteidigungsminister haben vereinbart, was künftig jedes Mitgliedsland beitragen muss, damit die Allianz ausreichend verteidigungsfähig ist und einen potenziellen hochgerüsteten Angreifer wie etwa Russland abschrecken kann. Deutschland benötige daher 50.000 bis 60.000 aktive Soldaten mehr, hatte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gesagt.