45 Uhr im Ersten (FOTO)

München (ots) - Das Thema: "Vor dem NATO-Gipfel - wann sind wir kriegstüchtig,

Herr Pistorius?"



Zu Gast: Boris Pistorius (Bundesminister der Verteidigung, SPD)



Die Bundeswehr steht unter Druck wie seit Jahrzehnten nicht mehr: Der russische

Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Drohgebärden Wladimir Putins an der

Ostflanke der NATO und die gestiegene Erwartung an Deutschland,

sicherheitspolitisch Führungsverantwortung in Europa zu übernehmen, rücken die

Frage nach Zustand und Zukunft der Truppe ins Zentrum der politischen Debatte.

Zwei Tage vor Beginn des NATO-Gipfels in Den Haag stellt sich

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) den Fragen von Caren Miosga. Wie

will er die Bundeswehr auf die neue Zeit vorbereiten? Reichen Sondervermögen und

Strategiepapiere - oder braucht es eine Rückkehr zur Wehrpflicht, um die

Personalnot zu lindern? Und was bedeutet "kriegstüchtig" im Jahr 2025?



