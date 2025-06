Salzgitter verfolgt Grünstahl-Pläne weiter

Einstein-10 schrieb heute 11:03

ich bleibe bei meinem "NICHTVERSTEHEN" der aktienkursentwicklung von sg.



der mensch vernichtet sich selbst, wenn er so weiter macht. wenn von gier getriebene menschen nur an den jetzigen profit denken, dann haben sie den schuss nicht gehört. ich bin kein grünenanhänger - ABER sie haben die damaligen politker zum umdenken hinsichtlich des umweltschutzes gebracht. aber auch nur weil diese angst hatten, dass sie nicht mehr gewählt würden. also haben sie, um ihre taschen weiterhin voll machen zu können, haben sie den umweltschutz in ihre parteiprogramme aufgenommen.



jedem dürfte klar sein, dass der co2 ausstoss drastisch reduziert werden muss, weil die sogenannte "grüne lunge" aus profitgier abgerodet wird. und bei der stahlproduktion fallen unmengen an co2 an. durch die jährlich steigende co2 bepreisung ist irgendwann der "break even" erreicht, ab dem der grüne stahl billiger ssein wird. dann werden die firmen aus reiner profitgier die seiten von grau nach grün wechseln. ist es dann nicht schoin zu spät.



ich will auch geld verdienen, aber wenn es der umwelt zu gute kommt, muss ich bzw. müssen wir alle halt tiefer in die tasche greifen. ich bin der meinung, dass acelor mittal nicht unbedingt "keinen" grünen stahl produzieren will, aber in anbetracht der lage in deutschland -verfügbarkeit von wasserstoff, hohen lohnkosten hier- macht es keinen sinn in deutschland grünen stahl zu produzieren. schließlich gibt es länder die bessere voraussetzungen bieten, um dort den grünen stahl kostengünstiger herzustellen.



richtg, dass du bei sinkenden kursen weiter sg kaufst. werde ich auch machen. wer bezweifelt, dass sg nicht mehr wert als 20€ ist, der hat absolut keine ahnung von der materie. kann keine wirtschaftlichen zusammenhänge erkennen. von daher sollten diese leute nicht an der börse investieren. trader, zocker handeln den moment, wo er schnell geld verdienen kann. diese leute interessieren sich nicht wirklich um unternehmensdaten, langfristige entwicklungen.



sg ist momentan für viele unattraktiv. en vouge sidn aktien, die schnelles geld versprechen. wie "ki-unternehmen" rüstungsunternehmen technologiewerte. wenn sich aber die wirtschaftslage, die einstellung etc. ändert, dann steigt sg rasant nach oben. und wer nicht jetzt kauft, der rennt irgendwann dem zug hinterher oder muss auf den zu schnell fahrenden zug aufspringen.



bestes beispiel ist tka. was wurde alles über tka gesagt, als sie bei 3 € standen. bald insolvent, die verdienen nie im leben wieder geld, und und und. alles wurde ausgeblendet. kaum einer hat gekauft. die mutigen wurden wahrlich belohnt. zwar nicht so fürstlich wie nvidia anleger, aber dennoch das 3-fache füllt auch die taschen.



je tiefer sg fällt, umso größer der spätere gewinn. vögel wie "wolfin" haben absolut keine ahnung und labern nur dumm rum. wie du sagtest, die stahlpreise sind zu niedrig, um wirtschaftlich zu bleiben. aber s wird die zeit kommen, dass die wirtschaft sich wieder erholt. stahlpreise anziehen etc. und plötzlich steigt sg wie phönix aus der asche. also bis dahin einsammeln und im sinne kostolany einfach nur abwarten.