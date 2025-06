MGI Tech erhält das CE-Zeichen für den DNBSEQ-T1+ Sequenzer

Der auf der AGBT 2025 in diesem Jahr vorgestellte T1+ ist ein Flaggschiff-Benchtop-Sequenzer, der für die Sequenzierung im mittleren Durchsatzbereich konzipiert ist. Mit der Fähigkeit, einen Paired-End-150-Sequenzierungsworkflow in nur 24 Stunden mit Q40-Genauigkeit durchzuführen, hebt sich der T1+ als einer der schnellsten Mid-Throughput-Sequenzer der Welt mit einer in der Industrie führenden Sequenzierungsgeschwindigkeit ab.

SHENZHEN, China, 20. Juni 2025 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co., Ltd. („MGI"), ein Unternehmen, das sich der Entwicklung von Kerninstrumenten und Technologien verschrieben hat, die Innovationen in den Biowissenschaften vorantreiben, gab heute bekannt, dass sein neuester Mid-Throughput-Sequenzer DNBSEQ-T1+ („T1+") das CE-Zeichen im Rahmen der EU-Zertifizierung erhalten hat. Diese Zertifizierung ebnet den Weg für die Einführung des T1+ auf dem EU-Markt sowohl für Forschungszwecke als auch für klinische Anwendungen und stellt einen wichtigen Meilenstein in der weltweiten Expansion des Systems dar.

Mit drei Fließzellenformaten und zwei bis vier adressierbaren Lanes pro Fließzelle zeichnet sich der T1+ auch durch seine Vielseitigkeit aus. Der T1+ unterstützt eine Datenausgabe von 25 bis 1.200 Gb. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht es Forschern, unabhängige Experimente auf einer einzigen Plattform durchzuführen, was die Effizienz und Flexibilität des Labors erheblich steigert.

Über seine fortschrittlichen Funktionen hinaus ist der T1+ mit integrierten automatischen DNB-Herstellungs- und Ladesystemen sowie einem eingebauten Bioinformatikmodul ausgestattet, das die Benutzerfreundlichkeit durch einen vereinfachten Arbeitsablauf erhöht. Diese Innovationen ermöglichen es dem T1+, eine breite Palette von Anwendungen in der Genomik zu unterstützen und den Nutzern eine nahtlose Sequenzierung zu ermöglichen, die die Produktivität in verschiedenen Forschungsvorhaben steigert.

„Die CE-Kennzeichnung ist eine eindeutige Bestätigung dafür, dass T1+ die von der EU festgelegten Standards und Vorschriften für Forschung und klinische Anwendungen vollständig erfüllt", erklärte Duncan Yu, Präsident von MGI. „Wir sind zuversichtlich, dass die Verfügbarkeit von T1+ vielversprechend ist, um Fortschritte und Durchbrüche in der Genomik voranzutreiben und Forscher und Kliniker in der EU in die Lage zu versetzen, in Bereichen wie Präzisionsmedizin und Onkologie dank seiner präzisen, effizienten und vielseitigen Sequenzierungsmöglichkeiten Fortschritte zu erzielen."

Der T1+ feierte dieses Jahr sein Debüt auf dem europäischen Markt auf der ESHG-Messe und zog die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich, die großes Interesse an den praktischen Erfahrungen und Anwendungen zeigten.

Informationen zu MGI:

MGI Tech Co. Ltd. (oder seine Tochtergesellschaften, zusammen als MGI bezeichnet) hat sich der Entwicklung von Kerninstrumenten und Technologien verschrieben, die Innovationen in der Biowissenschaft vorantreiben. Unser Schwerpunkt liegt auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Instrumenten, Reagenzien und verwandten Produkten im Bereich der Biowissenschaften und Biotechnologie. Wir bieten Echtzeit- und Multi-omics-Systeme sowie ein breites Spektrum an digitalen Geräten und Systemen für die Präzisionsmedizin, die Landwirtschaft, das Gesundheitswesen und verschiedene andere Branchen.

MGI wurde 2016 gegründet und hat sich zu einem führenden Unternehmen in der Biowissenschaft entwickelt, das Kunden auf sechs Kontinenten bedient und weltweit Forschungs-, Produktions-, Schulungs- und Kundendiensteinrichtungen einrichtet. MGI ist eines der wenigen Unternehmen, das in der Lage ist, eigenständig Gensequenzer in klinischer Qualität mit unterschiedlichen Durchsatzkapazitäten von Gbit bis Tb zu entwickeln und in Serie zu produzieren. Mit unvergleichlichem Fachwissen, innovativen Produkten und einem Engagement für globale Auswirkungen wird MGI auch in Zukunft den Weg der Biowissenschaften prägen.

