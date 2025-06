Arizona Sonoran gibt den Abschluss einer öffentlichen Zeichnungsemission von Stammaktien im Wert von 51.750.000 CAD bekannt

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

Toronto, ON, 20. Juni 2025 - Arizona Sonoran Copper Company Inc. (TSX:ASCU | OTCQX:ASCUF) - https://www.commodity-tv.com/play/arizona-sonoran-copper-good-progress ... - ("ASCU" oder das "Unternehmen"), freut sich bekannt zu geben, dass man sein zuvor angekündigtes öffentliches Angebot von Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") abgeschlossen hat, bei dem das Unternehmen 25.875.000 Stammaktien, einschließlich 3.375.000 Stammaktien, die im Rahmen der vollständigen Ausübung der den Konsortialbanken (wie hierin definiert) gewährten Mehrzuteilungsoption ausgegeben wurden, zu einem Preis von $ 2.00 pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von insgesamt 51.750.000 C$ (das "Angebot").

Das Angebot wurde gemäß einem Zeichnungsvertrag vom 6. Juni 2025 zwischen dem Unternehmen und einem Konsortium von Konsortialführern unter der Leitung von Scotia Capital Inc. als alleiniger Konsortialführer abgeschlossen, zu dem Canaccord Genuity Corp., Paradigm Capital Inc., Raymond James Ltd., Haywood Securities Inc., RBC Dominion Securities Inc. und Stifel Nicolaus Canada Inc. gehören (zusammen die "Konsortialführer").

Der Nettoerlös des Angebots wird für die Ausübung von Rückkaufsrechten in Bezug auf die NSR-Lizenzgebühren auf dem Projekt Cactus, für die Finanzierung potenzieller Grundstückserwerbe im Zusammenhang mit dem Projekt Cactus, für den Abschluss technischer und ingenieurtechnischer Studien sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, wie im Prospekt (wie hierin definiert) näher beschrieben. Es wird davon ausgegangen, dass der Nettoerlös aus dem Angebot das Unternehmen bis zu einer endgültigen Investitionsentscheidung für das Projekt Cactus, möglicherweise im vierten Quartal 2026, vollständig finanzieren wird.

Die Stammaktien wurden mittels eines Kurzprospekts vom 12. Juni 2025 (der „Prospekt“) angeboten, der in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Quebec eingereicht wurde und in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „US-Wertpapiergesetz“) sowie in den von der Gesellschaft und den Konsortialbanken vereinbarten Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten angeboten, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und so, dass in diesen Rechtsordnungen kein Prospekt, keine Registrierung oder ein ähnliches Dokument eingereicht werden musste. Das Angebot unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange.