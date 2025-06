Envision Energy tritt in den französischen Energiespeichermarkt ein und erhält einen Vertrag über ein schlüsselfertiges 120 MW / 240 MWh-Projekt für Kallista Energy

Am Standort Saleux werden die Gleichstrom- (DC), Wechselstrom- (AC) und Leistungsumwandlungssysteme (PCS) von Envision Energy eingesetzt, um das Stromnetz mit Frequenzregelungsdiensten auf den Reservemärkten des französischen Übertragungsnetzbetreibers RTE zu versorgen. Nach den jüngsten Erfolgen in Europa ist dieses Projekt der erste unabhängige Batteriespeichervertrag von Envision Energy in Frankreich. Nach dem Baubeginn im Juni 2025 wird Envision Energy einen langfristigen Wartungsvertrag mit einer Laufzeit von mindestens 14 Jahren abschließen, der eine kontinuierliche Präsenz in der Region auch über die Bauphase hinaus gewährleistet.

PARIS, 20. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Envision Energy, ein weltweit führender Anbieter von umweltfreundlicher Technologie für Windturbinen, Energiespeicherung und grüne Wasserstofflösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen EPC-Vertrag (Engineering, Beschaffung und Bau) über die Lieferung eines 120 MW / 240 MWh Lithium Iron Phosphate (LFP)-Batteriespeicherprojekts in Saleux, in der Region Hauts-de-France in Frankreich, für Kallista Energy, einen europäischen Hersteller von erneuerbaren Energien, abgeschlossen hat.

Als Schlüsselkomponente des BESS-Projekts werden die LFP-Batteriezellen von AESC geliefert, einem führenden Batterietechnikunternehmen mit Sitz in Japan. AESC verfügt über eine hochmoderne 10 GWh Gigafactory in Douai in der Region Hauts-de-France, die seit Juni 2025 in Betrieb ist.

Henry Peng, Senior Vice President und Präsident der Region Lateinamerika und Europa, Envision Energy, sagte: „Frankreich ist ein Schlüsselmarkt für Envision Energy, da wir unsere Präsenz in ganz Europa ausbauen, und unsere Partnerschaft mit Kallista Energy markiert einen wichtigen Meilenstein auf diesem Weg. Wir sind stolz darauf, eine vollständig integrierte, schlüsselfertige Energiespeicherlösung zu liefern, die auf das Saleux-Projekt zugeschnitten ist. Mit unserer fortschrittlichen Technologie, der EPC-Expertise von und einem langfristigen Dienstleistungsvertrag mit einer Laufzeit von 14 Jahren unterstreicht dieses Projekt unser großes Engagement für die Netzstabilität und die Beschleunigung des Übergangs zu erneuerbaren Energien durch sichere, zuverlässige und skalierbare Energielösungen."

Frédéric Roche, Präsident der Kallista Energy Group, sagte: „Mit dem Projekt in Saleux fügt Kallista Energy dem Energie-Ökosystem einen weiteren Baustein hinzu, der notwendig ist, um die Integration von mehr erneuerbarer Energie in das Netz zu erleichtern und gleichzeitig dessen Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Wir müssen uns von dem Irrglauben lösen, dass Strom nicht gespeichert werden kann, um den Einsatz erneuerbarer Energien und die Abkehr von fossilen Brennstoffen zu beschleunigen. Unsere Gruppe arbeitet an weiteren Projekten wie Saleux, um den Schwung aufrechtzuerhalten."

Die Energiespeicherung breitet sich in ganz Europa rasch aus, und Envision Energy ist mit fortschrittlichen Battery Energy Storage Solutions (BESS), die die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz beschleunigen, an vorderster Front dabei. Dank des umfassenden technischen Know-hows von Envision bieten unsere Systeme wichtige Funktionen wie Netzbildung, Schwarzstartfunktionen und Hilfsdienste, die die Netzstabilität unterstützen und die Stromverteilung optimieren. Die Energiespeicherprodukte von Envision sind auf bewährtes Design, Sicherheit und langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt. Sie sind für eine sichere und zuverlässige Leistung über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg konzipiert und unterstützen den Übergang zu einer flexiblen, belastbaren und Netto-Null-Energiezukunft.

