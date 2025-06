Hellmeyer zum Handelsstreit: Ein bisschen Deal ist besser als gar kein Deal

Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, dämpft die Erwartungen an den vermeintlichen Durchbruch bei den Verhandlungen: "Ein Gamechanger? Jain." Für die kommenden sechs Monate herrsche zwar Ruhe an der Handelsfront, etwa bei seltenen Erden – aber die strukturellen Konflikte blieben bestehen.

Das aktuelle Abkommen sei vor allem Symbolpolitik – und ein Signal an die Märkte, nicht an die Geschichtsbücher. Sein Fazit: Ein kompletter Handelsfrieden ist nicht in Sicht. Aber: "Ein bisschen Deal ist besser als kein Deal." Anleger sollten die Einigung als taktische Atempause sehen – nicht als Fundament einer neuen Weltordnung.

Moderation: Martin Kerscher, Text: Julian Schick