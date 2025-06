Eurozone Verbrauchervertrauen trübt sich unerwartet ein Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im Juni unerwartet eingetrübt. Der Indikator für das Konsumklima fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf minus 15,3 Zähler, wie die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Analysten …