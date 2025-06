Dan Ives: US-Tech-Titel sind massiv unterbewertet

Ives zufolge steht der Technologiesektor in den nächsten Jahren vor enormen Entwicklungen, angetrieben durch den rasanten Fortschritt und die breite Akzeptanz von Künstlicher Intelligenz (KI).

In einem aktuellen Interview mit CNBC erklärt der Investor, dass Aktien aus dem US-Technologiesektor auch in den kommenden Jahren weiter steigen und über ihrem fairen Wert gehandelt werden dürften.

Von einem Titel ist Ives nach wie vor besonders überzeugt: Er glaubt, dass Tesla die "am stärksten unterbewertete KI-Aktie auf dem heutigen Markt ist. Die Papiere von Tesla könnten ihren Wert bis Ende nächsten Jahres ungefähr verdoppeln, so der Analyst.

In einer Freitagsmitteilung bekräftigte der Analyst daher seine Outperform-Bewertung und sein Kursziel von 500 US-Dollar für den Elektrofahrzeughersteller.

"Wenn man bei Technologie nur auf die Bewertung schaut, hat man in den letzten 20 Jahren alle bahnbrechenden Tech-Aktien verpasst. Ich glaube, der Markt unterschätzt nach wie vor massiv, wie stark das Wachstum durch die KI-Revolution im Tech-Bereich sein wird", meint er.

Und weiter: "Man kann sagen, einige dieser Aktien sind teuer. Aber in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren – mit Blick auf autonome Robotik – denke ich, dass wir über einen Nasdaq bei 20.000, 25.000 Punkten sprechen werden."

Sein Fazit: "Deshalb sehen wir geopolitische Ereignisse stets als Chancen, diese Aktien günstiger zu erwerben. So haben wir in den vergangenen 25 Jahren, in denen wir den Technologiesektor beobachten, immer gedacht."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 22712,45 Pkt , was eine Steigerung von +6,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer