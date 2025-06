Yarbo kündigt neues Lawn Mower Pro-Anbaugerät an

NEW YORK, 20. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Yarbo, Hersteller des weltweit ersten intelligenten Mehrzweck-Gartenroboters für das ganze Jahr, hat die neueste Ergänzung seiner Produktpalette an professionellen Gartenpflegegeräten angekündigt: das Yarbo Lawn Mower Pro Module. Das neue Modul wurde für Anwender entwickelt, die eine professionelle Leistung verlangen, und erweitert das modulare Kernsystem von Yarbo um eine verbesserte Haltbarkeit, Schnittpräzision und Effizienz.

Der Yarbo Lawn Mower Pro Module ist für die härtesten Grasarten und anspruchsvollsten Geländeformen geeignet und wurde sowohl für Wohnsiedlungen als auch für große gewerbliche Grundstücke entwickelt. Der Yarbo Lawn Mower Pro Module ist auf Golfplätzen und in Ferienanlagen ebenso zu Hause wie in öffentlichen Parks und auf landwirtschaftlichen Flächen. Die neueste Innovation von Yarbo ist für all jene gedacht, die mehr als nur einen Standardschnitt benötigen. Das Lawn Mower Pro Module ist auch in der Lage, dichte, schnell wachsende Gräser zu mähen, wie sie in Regionen wie den südlichen USA und Australien üblich sind, und liefert das ganze Jahr über eine starke Leistung und ein effizientes Mähen. Das Yarbo Mower Pro Module verfügt über ein verbessertes Mähdeck, das eine höhere Haltbarkeit bietet, den Verschleiß minimiert und den Benutzern hilft, die Wartungskosten im Laufe der Zeit zu senken.

„Egal, ob es sich um dichte Gräser oder weite Flächen handelt, die gleichmäßig und in hoher Qualität gemäht werden müssen, dieses neue Modul ist bereit für diese Aufgabe", sagt Ken Kohlmann, Mitbegründer von Yarbo.

Das Lawn Mower Pro Modul ist mit dem bestehenden Yarbo Core System kompatibel und verbessert die Leistung, Zuverlässigkeit und Mähflexibilität - unter Beibehaltung der intelligenten Automatisierungsfunktionen von Yarbo, der nahtlosen Konnektivität und der Geländegängigkeit. Das Yarbo Lawn Mower Pro Modul wird noch in diesem Monat offiziell vorgestellt werden. Bleiben Sie dran, wenn Sie mehr über die Details, die Verfügbarkeit und die Möglichkeit, einen ersten Blick auf die Medien zu werfen, erfahren möchten. Sie können Yarbo auch auf der Spoga Gafa in Köln, Deutschland, ab dem 24. Juni in Halle 6, Stand A069, besuchen, um einen ersten Blick auf das Mower Pro Module zu werfen.

Sind Sie daran interessiert, Yarbo selbst auszuprobieren? Gerne arrangieren wir für Sie Testgeräte für Medien, Produktvorführungen und Interviews, um Ihnen zu zeigen, wie einfach die Gartenarbeit im Frühling sein kann. Yarbo ist aktiv auf der Suche nach Vertriebspartnern in Nordamerika und Europa. Interessierte wenden sich bitte per E-Mail an dealer@yarbo.com oder besuchen www.yarbo.com/become-a-dealer.

Weitere Informationen über Yarbo finden Sie unter www.yarbo.com.

Informationen zu Yarbo

Yarbo ist der weltweit erste Mehrzweck-Gartenroboter, der für über 20 verschiedene Gartenarbeiten wie Schneeräumen, Rasenmähen, Laubblasen und vieles mehr entwickelt wurde. Zu den Kernfunktionen des vollständig autonomen Roboters gehören die ganzjährige Gartenpflege, ein modularer Aufbau, Datenkonnektivität, kabelloses Laden, intelligente Routenplanung, App-Steuerung und Fernbedienung sowie eine intelligente Hinderniserkennung der nächsten Generation mit patentierter Präzisionsortungs- und Navigationstechnologie. Dies bietet Gartenliebhabern vielseitige und benutzerfreundliche Optionen für eine stressfreie und bequeme Gartenpflege. Yarbo wurde 2015 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, als weltweit führender Anbieter von intelligenter Outdoor-Ausrüstung einen Mehrwert zu schaffen und das Leben der Menschen zu verbessern.

Kontakt für Rückfragen:

Medienanfragen, Anträge auf frühzeitigen Zugang und hochauflösendes Material sind auf Anfrage erhältlich.

Kontakt: kathy@yarbo.com

