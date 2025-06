IONETIX Corporation und AlfaRim Medical B.V. kündigen strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der kommerziellen Produktion von Actinium-225 an

Hanno Mak, Chief Executive Officer von AlfaRim, erklärte: „Wir freuen uns, Teil dieser strategischen Zusammenarbeit mit IONETIX zu sein. Die Zusammenarbeit ist für unsere Mission, Alpha-Therapien zu ermöglichen, ein bedeutender Schritt vorwärts. Diese gemeinsamen Bemühungen ebnen den Weg für eine zuverlässige und nachhaltige kommerzielle Versorgung mit Ac-225 in großem Maßstab."

„Wir freuen uns, mit AlfaRim zusammenzuarbeiten, um diese dringend benötigten Radioisotope für Patientinnen und Patienten überall auf der Welt bereitzustellen. Ein zuverlässiges kommerzielles Angebot wird entscheidend dafür sein, dass die Patientinnen und Patienten von den Vorteilen dieser Behandlungen profitieren", fügte Kevin Cameron, Chief Executive Officer von IONETIX, hinzu.

Informationen zu AlfaRim Medical B.V.

AlfaRim, ein Deeptech-Unternehmen mit Sitz im niederländischen Delft, ist ein Pionier in der industriellen Produktion von Actinium-225 (Ac-225), einem seltenen Isotop, das für gezielte Alpha-Therapien (Targeted Alpha Therapies, TATs) in der Krebsbehandlung entscheidend ist. Mit Hilfe einer innovativen Technologie, die den Protonenbeschuss von Radium-226 (Ra-226) beinhaltet, will AlfaRim den weltweiten Mangel an Ac-225 durch die Lieferung von ausreichenden Mengen in cGMP-Qualität beheben. Die Anlage von AlfaRim, die auf dem Campus der TU Delft errichtet werden soll, ist für die Produktion in großem Maßstab ausgelegt und könnte das derzeitige weltweite Angebot verzehnfachen.

Informationen zu IONETIX Corporation

IONETIX ist führend in der Zyklotrontechnologie und der Herstellung von Radioisotopen und bietet innovative Lösungen, die den Zugang zu knappen Isotopen für diagnostische und therapeutische Radiopharmazeutika ermöglichen. IONETIX liefert hochreines Actinium-225 (Ac-225) und Astatine-211 (At-211) für den Einsatz in zielgerichteten Alpha-Therapien (TATs), unterstützt durch ein umfassendes Vertriebsnetz, Auftragsherstellung von Arzneimitteln und spezialisierte „White Glove"-Logistik, um den weltweiten Zugang sicherzustellen.

Medienkontakte

IONETIX:

David Eve

E-Mail: deve@ionetix.com

AlfaRim:

Hanno Mak

E-Mail: Hanno.Mak@alfarim.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2369807/5377989/Ionetix_Logo.jpg

