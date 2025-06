DAX und Dow Jones führen weltweite Börsenrallye an – Top- und Flopwerte im Fokus

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend positive Entwicklungen. Der deutsche Leitindex DAX zeigt mit einem Anstieg von 1,42% auf 23.406,19 Punkte eine starke Performance und führt damit die Liste der Gewinner unter den betrachteten Indizes an. Auch der MDAX kann mit einem Plus von 1,09% auf 29.439,97 Punkte überzeugen. Der SDAX verzeichnet einen moderaten Anstieg von 0,27% und steht aktuell bei 16.546,44 Punkten. Der TecDAX, der die Entwicklung der Technologiewerte in Deutschland abbildet, legt um 0,64% zu und erreicht 3.761,16 Punkte. In den USA zeigt der Dow Jones ebenfalls eine positive Tendenz und steigt um 1,28% auf 42.324,55 Punkte. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, verzeichnet einen Zuwachs von 0,53% und steht bei 5.984,39 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein überwiegend positives Bild an den internationalen Börsen, wobei der DAX und der Dow Jones die stärksten Zuwächse unter den betrachteten Indizes verzeichnen.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von der Commerzbank mit einem Anstieg von 2,27%.E.ON folgt mit 1,98%, während die Münchener Rück einen Zuwachs von 1,91% verzeichnet.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die negative Veränderungen aufweisen. Symrise fällt um 0,56%, Airbus um 0,75% und Bayer hat mit einem Rückgang von 1,52% die schlechteste Performance.Im MDAX sticht TUI mit einem beeindruckenden Anstieg von 6,40% hervor. HENSOLDT und ThyssenKrupp folgen mit Zuwächsen von 4,30% und 4,24%.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen deutliche Verluste. Nemetschek verliert 1,55%, Redcare Pharmacy fällt um 2,77% und Carl Zeiss Meditec hat mit einem Rückgang von 3,79% die schlechteste Performance.Im SDAX führt Verbio mit einem Anstieg von 8,03%, gefolgt von Schaeffler mit 5,11% und thyssenkrupp nucera mit 4,88%.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls negativ. Elmos Semiconductor fällt um 2,86%, Befesa um 4,15% und Alzchem Group hat mit einem Rückgang von 4,70% die schlechteste Performance.Im TecDAX sind HENSOLDT und Kontron die Spitzenreiter mit Zuwächsen von 4,30% und 2,08%. SAP verzeichnet einen Anstieg von 1,57%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. CompuGroup Medical fällt um 1,92%, Elmos Semiconductor um 2,86% und Carl Zeiss Meditec hat mit einem Rückgang von 3,79% die schlechteste Performance.Im Dow Jones führt Boeing mit einem Anstieg von 1,18%, gefolgt von Travelers Companies mit 1,16% und Salesforce mit 1,09%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Trends. NVIDIA fällt um 0,84%, Amazon um 1,01% und Unitedhealth Group hat mit einem Rückgang von 1,05% die schlechteste Performance.Im S&P 500 sticht Kroger mit einem Anstieg von 9,05% hervor, gefolgt von CarMax mit 6,48% und Builders Firstsource mit 5,79%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. Alphabet fällt um 2,42%, Cognizant Technology Solutions (A) um 2,57% und Lam Research hat mit einem Rückgang von 2,70% die schlechteste Performance.