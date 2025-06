Aktien Wien Schluss ATX höher am Freitag - Minus auf Wochensicht Die Wiener Börse hat am Freitag mit Aufschlägen geschlossen. Allerdings büßte der Leitindex ATX einen Teil seiner Verlaufsgewinne wieder ein, am Ende stand aber noch ein Plus von 0,62 Prozent auf 4.334,65 Einheiten. Damit konnte sich das heimische …