Berlin (ots) - BNW-Geschäftsführerin Prof. Dr. Katharina Reuter verurteilt den

heute verkündeten Stopp der Green Claims Directive und warnt davor, dass Brüssel

sich von Rechtsaußen treiben lässt.



"Wenn die Green Claims Directive scheitert, dann nicht, weil sie falsch ist -

sondern weil der politische Wille für eine praxisnahe Umsetzung fehlt." so Prof.

Dr. Katharina Reuter, BNW-Geschäftsführerin. "Der EVP ist es damit erneut

gelungen mit dem Stichwort Bürokratieentlastung ein zentrales Gesetz des

europäischen Green Deals zu kippen. Für Verbraucher:innen und Wirtschaft

bedeutet das: es bleibt weiter unklar, welche Produkte und Lösungen wirklich zum

Klimaschutz beitragen - und welche nur gut klingen. Das verspielt wertvolles

Vertrauen auf allen Seiten. Die Politik in Brüssel darf sich jetzt nicht von

Rechtsaußen treiben lassen. Gerade in Europa zählt, dass wir verantwortliches

Unternehmertum zum zukunftsfähigen Standard machen."



Die Pressemitteilung als PDF (https://www.bnw-bundesverband.de/kommentar-zum-sto

pp-von-green-claims-kommission-kapituliert-beim-greenwashing)



Pressekontakt:



Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V.

Joscha Frost

Pressereferent

mailto:presse@bnw-bundesverband.de

Tel.: +49 1525 673 54 66



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154982/6059732

OTS: Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V.