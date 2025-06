Apple, Amazon, Tesla – Angriff heute Nacht?

Am Donnerstag preisten die Märkte einen möglichen Angriff der Amerikaner ein, was den DAX auf nahezu 23.000 Punkte drückte. Am frühen Abend folgten jedoch Signale aus den USA, die eher auf Zeitgewinn hindeuteten: Trump verordnete sich eine seiner bekannten Fristen und kündigte eine Entscheidung binnen zwei Wochen an. Während das „Sentiment“ in Medien und auf Plattformen wie „X“ eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Angriff signalisiert, bewerten wir die Lage differenzierter. Wir hatten auch am Mittwoch im Interview mit AktionärTV die Spannungen innerhalb der republikanischen Partei skizziert, was tendenziell für eine Verhandlungslösung spricht – Video hier.

In unserem Markenwertportfolio sind wir weiterhin auf Kurs. Etwaige Schwäche wird zum Ausbau weiterer Positionen genutzt. In den vergangenen Wochen haben wir selektiv Gewinne kassiert, weshalb das Depot auf Rekordhoch liegt.

