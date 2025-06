Wadephul hält weitere Gespräche mit Iran für sinnvoll

GENF (dpa-AFX) - Der deutsche Außenminister Johann Wadephul hält nach gut vierstündigen Verhandlungen mit dem iranischen Außenminister Abbas Araghtschi weitere Gespräche mit Teheran über eine diplomatische Lösung des Atomkonflikts für sinnvoll. "Das gute Ergebnis heute ist, dass wir den Raum verlassen mit dem Eindruck, dass die iranische Seite grundsätzlich bereit ist, über alle wichtigen Fragen weiter zu sprechen", sagte der CDU-Politiker nach einem gemeinsamen Treffen mit den Chefdiplomaten aus Frankreich und Großbritannien und Araghtschi in Genf.

Wadephul sprach von sehr ernsthaften Gesprächen mit der iranischen Seite. "Die ganze Region ist in einer außerordentlich kritischen Situation, und es ist unser gemeinsames Bestreben, eine weitere Eskalation zu vermeiden und in Verhandlungen weiterzukommen." Für die Europäer sei wichtig, dass sie an diesen Gesprächen beteiligt würden. "Aber vor allen Dingen ist von großer Bedeutung, dass die Vereinigten Staaten von Amerika an diesen Verhandlungen und einer Lösung beteiligt werden", fügte er hinzu.

Die Europäer sähen das Nuklearprogramm des Iran mit großer Sorge, sagte Wadephul. Für Deutschland sei es von herausragender Bedeutung, dass die Sicherheitsinteressen des Staates Israel, dem Deutschland in besonderer Weise verpflichtet sei, gewahrt blieben. "Das werden wir bei allen weiteren Gesprächen priorisieren", unterstrich der deutsche Außenminister./bk/oe/akl/arb/DP/he