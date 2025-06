Unterstützen Iran bei Nutzung von Atomenergie

ST. PETERSBURG (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin hat im Konflikt um das Atomprogramm des Iran betont, dass Moskau die friedliche Nutzung der Kernenergie in dem Land unterstütze. "Wir schützen das Recht des Iran auf die friedliche Nutzung der Atomenergie", sagte Putin beim internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Die Position Russlands habe sich da nicht geändert. Russland habe trotz aller Widrigkeiten einen Atomreaktor in Buschehr gebaut und Verträge geschlossen über den Bau von zwei weiteren Reaktoren.

Die Arbeit in Buschehr laufe trotz einer gewissen Gefahr und der schwierigen Lage weiter. "Wir evakuieren unser Personal von dort nicht", sagte Putin, der in diese Woche die Zahl mit 600 Russen in der Anlage angegeben hatte. Der Präsident sagte, dass der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu zugestimmt habe, die Sicherheit des Personals in der Atomanlage Buschehr zu gewährleisten. Auch US-Präsident Donald Trump kenne Moskaus Bitte um Rücksicht auf die russischen Experten dort.

Putin wies zudem Behauptungen zurück, dass Russland ein unzuverlässiger Verbündeter des Iran sei. Jene, die das behaupteten oder meinten, dass Moskau mehr für Teheran tun könne, seien auf Provokation aus. Der Kremlchef sagte, dass er bei seinen jüngsten Gesprächen mit den am Konflikt beteiligten Seiten einige Ideen präsentiert habe für eine Lösung des Konflikts um das Atomprogramm. "Wenn sie für die Seiten attraktiv sind, werden wir uns freuen", sagte er, ohne Details zu nennen.

Russland hatte zuletzt vor einer militärischen Einmischung der USA in den Konflikt und vor der Gefahr einer atomaren Katastrophe gewarnt, sollte Buschehr bombardiert werden. Moskau forderte ein Ende des Krieges zwischen Israel und dem Iran sowie eine Rückkehr an den Verhandlungstisch./mau/DP/he