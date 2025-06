Tesla - Aktie im Anlegerfokus - 20.06.2025

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Tesla einen Gewinn von +27,14 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um +3,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Tesla auf -28,55 %.

Zeitraum Performance 1 Woche +3,82 % 1 Monat -8,03 % 3 Monate +27,14 % 1 Jahr +62,28 %

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 903,64 Mrd. wert.

Obwohl Cathie Woods Top-Aktie Tesla in diesem Jahr kräftig verloren hat, steht ihr Innovation Fonds so gut da wie seit Jahren nicht mehr.

Frankfurt / New York 20.06.2025 - Technologiewerte zeigen sich am Freitag im deutschen Handel überwiegend fester. Der TecDAX kann zulegen. An der Wall Street liegt dagegen die NASDAQ unter Abgabedruck. Der DAX steigt um 1,3 Prozent auf 23.348 …

Dan Ives, der globale Leiter der Technologieforschung bei Wedbush Securities, ist überzeugt, dass ein Börsensegment in den nächsten fünf Jahren Anleger weiterhin mit starken Kursgewinnen überraschen wird.

