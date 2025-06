Euro baut Gewinne noch etwas aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag im späten US-Devisenhandel die Gewinne zum US-Dollar moderat ausgebaut. Er profitierte von einer insgesamt etwas freundlicheren Stimmung an den Finanzmärkten. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1530 Dollar gehandelt. Im späten europäischen Währungsgeschäft hatte sie knapp über 1,15 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1515 (Donnerstag: 1,1478) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8684 (0,8712) Euro gekostet.

Die US-Währung wurde zudem durch den im Tagesverlauf gefallenen Ölpreis belastet. Schließlich sind die Vereinigten Staaten ein Ölförderland. Zudem ist der Frühindikator für die Region Philadelphia im Juni stärker als erwartet gefallen./bek/he