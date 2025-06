Innocan Pharma kündigt Präsentation eines narrativen Reviews zu synthetischem Cannabidiol mit Langzeitwirkung bei chronischen Schmerzen im Rahmen der Konferenz PAINWEEK an

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 20. Juni 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmakologie und Biotechnologie, gibt mit Stolz bekannt, dass der vor kurzem veröffentlichte narrative Review mit dem Originaltitel „Considering Long-Acting Synthetic Cannabidiol for Chronic Pain: A Narrative Review“ (DOI: https://doi.org/10.7759/cureus.81577 ) offiziell für eine Präsentation anlässlich der PAINWEEK 2025 – der nationalen Konferenz zum Schmerzmanagement, die im September in Las Vegas/Nevada abgehalten wird – angenommen wurde.

PAINWEEK ist eine hochkarätige Veranstaltung, die führenden Klinikern, Forschern und Bildungsexperten auf dem Gebiet der Schmerzmedizin ein einzigartiges Forum für die Präsentation von innovativen Forschungsergebnissen und Best Practices bietet. Der narrative Review, der im Rahmen eines kompetitiven Peer-Review-Verfahrens ausgewählt wurde, eröffnet wichtige Einblicke in das Potenzial von synthetischem Cannabidiol (CBD), das über Formulierungen mit verlängerter Wirkstofffreisetzung verabreicht wird, als gut verträgliche, Nichtopioid-Analgetika-Alternative.

Innocan widmet sich aktuell der Entwicklung von LPT-CBD, einem innovativen, injizierbaren Arzneimittel auf Basis von Liposomen, das für die verzögerte Freisetzung von synthetischem CBD vorgesehen ist. Wie aus mehreren Tierstudien hervorgeht, wurden unter LPT-CBD über einen Zeitraum von bis zu vier Wochen stabile CBD-Konzentrationen im Blutplasma nachgewiesen. Der Wirkstoff zeigt eine lang anhaltende Schmerzlinderung und ist besonders gut verträglich. Damit stellt er eine vielversprechende Alternative zu den derzeit verschriebenen Opioid-Medikamenten dar und ist die Antwort auf den dringenden Bedarf an einer Lösung zur Verringerung der Opioidabhängigkeit.

LPT-CBD wird auf der Konferenz PAINWEEK Tausenden von Fachleuten aus dem Gesundheitswesen und potenziellen Pharmapartnern vorgestellt und positioniert sich damit an der Spitze der bahnbrechenden Lösungen zur Behandlung chronischer Schmerzen ohne Opioide.

„Es ist eine große Ehre für uns, in die geschätzte Riege der Vortragenden im Rahmen der diesjährigen PAINWEEK aufgenommen worden zu sein“, so Iris Bincovich, Chief Executive Officer von Innocan. „Diese Anerkennung unterstreicht unser Bekenntnis zur Förderung einer evidenzbasierten Schmerzbehandlung und zu unserem Beitrag zu aussagekräftigen Forschungsergebnissen in diesem Bereich.“