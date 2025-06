Panama verhängt Ausnahmezustand in Unruheprovinz

PANAMA-STADT (dpa-AFX) - Panamas Regierung hat angesichts der eskalierenden Proteste von Bananenarbeitern und anderen Gewerkschaften gegen eine Rentenreform einen regionalen Ausnahmezustand verhängt. In der gesamten touristischen Provinz Bocas del Toro werden für fünf Tage Grundrechte wie Versammlungs- und Bewegungsfreiheit eingeschränkt, kündigte der Minister der Präsidentschaft, Juan Carlos Orillac, an.

Straßenblockaden und Proteste beeinträchtigen seit rund zwei Monaten massiv das wirtschaftliche und soziale Leben der Provinz. Bocas del Toro liegt im Nordwesten Panamas an der Grenze zu Costa Rica. Am Donnerstag hatten Demonstranten dort Einrichtungen des Bananenunternehmens Chiquita sowie des Flughafens der Stadt Changuinola geplündert. Ein Baseball-Stadion wurde teilweise in Brand gesteckt.