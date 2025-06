Telekom, Ionos, Lidl: Wer baut Deutschlands KI-Gigafactory?

Ein solches Mammutprojekt erfordert Investitionen zwischen drei und fünf Milliarden Euro, von denen bis zu 35 Prozent durch EU-Fördermittel unterstützt werden sollen. In Deutschland wurde der Aufbau einer KI-Gigafabrik politisch fest verankert. Laut dem Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung soll mindestens eine dieser Zukunftsfabriken in Deutschland stehen.

Es gibt zwar bereits KI-Fabriken in Deutschland, allerdings deutlich kleiner. So beispielsweise am Forschungszentrum Jülich, wo gerade der Supercomputer Jupiter, der leistungsfähigste Hochleistungsrechner Europas, gebaut wird. Hier sind "nur" 24.000 KI-Grafikprozessoren verbaut.

Was auffällt: Die größten deutschen Techkonzerne SAP und Siemens haben keine Bewerbung abgegeben. "Wir sind bei der Interessensbekundung erst einmal außen vor", erklärte eine SAP-Sprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. SAP sehe sich in erster Linie als Softwarelieferant und habe derzeit keinen großen Bedarf an der Nutzung der geplanten KI-Fabrik.

Dagegen prescht die Deutsche Telekom bei dem Projekt voran und möchte eine führende Rolle spielen. "Wir laden Unternehmen, Technologiepartner, Institutionen und weitere Organisationen ein, sich unserer Initiative anzuschließen", sagte ein Sprecher der dpa. Auch der Cloudanbieter Ionos, eine Tochter von United Internet, will mitmischen.

Also Konkurrenz-Projekte anstatt einer deutschen KI-Allianz? Fest steht, dass Deutschland und Europa in dem rasant wachsenden KI-Markt nur eine Chance gegen die Konkurrenz aus den USA und China haben, wenn sie an einem Strang ziehen. Und obwohl jedes Unternehmen eigene Bewerbungen in Brüssel einreichte, könnte es im Verlauf des Auswahlprozesses zu einer Zusammenarbeit kommen. "Wir erwarten, dass sich der Austausch zwischen den verschiedenen Playern intensivieren wird", so der Telekom-Sprecher weiter.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





