DAX KW-Woche 25/25 im Auf und Ab: MTU glänzt, Beiersdorf fällt tief

DAX-Wochenrückblick: MTU Aero Engines fliegt vorn, Beiersdorf unter Druck

Die Handelswoche an den deutschen Aktienmärkten endete mit einer durchwachsenen Performance der DAX-Werte. Während einige Titel deutliche Gewinne verbuchen konnten, rutschten zahlreiche Schwergewichte in den roten Bereich. Insgesamt zeigte sich der Markt uneinheitlich – ein Spiegelbild der anhaltenden Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten.

Gewinner der Woche: MTU Aero Engines an der Spitze

Der klare Wochengewinner war MTU Aero Engines, der Triebwerkshersteller konnte mit einem satten Kursplus von 10,07 % glänzen. Der Aktienkurs stieg um 34,20 EUR auf 373,85 EUR - damit setzte sich MTU klar an die Spitze des DAX.