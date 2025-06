Eutelsat: Kapitalerhöhung und Militärvertrag – Ein Wettlauf gegen Starlink!

Der Satellitennetzbetreiber Eutelsat hat am Donnerstag eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1,35 Milliarden Euro angekündigt, an der sich auch der französische Staat beteiligen wird. Diese Entscheidung folgt auf einen milliardenschweren Zehnjahresvertrag mit dem französischen Militär, der Eutelsat den Auftrag zur Modernisierung der Kommunikationsinfrastruktur erteilt. Der Vertrag unterstreicht die strategische Bedeutung von Eutelsat als europäische Alternative zu Elon Musks Starlink, insbesondere im Kontext der sicherheitspolitischen Entwicklungen in den USA und der Ukraine.

Die Aktie von Eutelsat erlebte nach der Bekanntgabe des Militärvertrags einen sprunghaften Anstieg von über 30 Prozent, fiel jedoch am folgenden Handelstag um etwa 13 Prozent zurück. Der Kurs bewegte sich in der Nähe der 200-Tage-Linie, was auf einen signifikanten Widerstand hindeutet. Die Kapitalerhöhung wird zu einem Ausgabepreis von 4,00 Euro pro Aktie durchgeführt, was über dem Schlusskurs von 2,84 Euro liegt. Der französische Staat wird 716 Millionen Euro zeichnen, während weitere 634 Millionen Euro von Investoren, darunter das indische Unternehmen Bharti, aufgebracht werden.