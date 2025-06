Amazon investiert 233 Millionen Dollar in Indiens E-Commerce-Zukunft! Amazon, der US-amerikanische E-Commerce-Riese, plant eine Investition von rund 233 Millionen US-Dollar in den Ausbau seines Geschäfts in Indien. Diese Maßnahme zielt darauf ab, das operative Netzwerk des Unternehmens vor Ort zu stärken, um …