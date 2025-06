Neue US-Sanktionen gegen Iran: Auswirkungen auf Ölpreise und Märkte!

Die US-Regierung hat neue Sanktionen gegen den Iran verhängt, die sich auf eine Einzelperson, acht Unternehmen und ein Frachtschiff beziehen. Diese Maßnahmen wurden ergriffen, weil die Betroffenen an der Beschaffung und dem Umschlag von wichtigen Komponenten für das iranische Raketen- und Waffenprogramm beteiligt sind. US-Finanzminister Scott Bessent betonte, dass die USA entschlossen sind, alle Bemühungen des Iran zu unterbinden, sich Technologien und Komponenten für seine Rüstungsindustrie zu beschaffen. Die Sanktionen basieren auf einer Anordnung von Präsident Donald Trump, die sich gegen die Entwicklung von Waffen durch den Iran und die Aktivitäten der iranischen Revolutionsgarden richtet. Die neuen Maßnahmen führen dazu, dass jeglicher Besitz der Sanktionierten in den USA eingefroren wird und US-Bürger keine Geschäfte mehr mit ihnen tätigen dürfen. Auch ausländische Finanzinstitute, die mit den Betroffenen Geschäfte machen, könnten ebenfalls Sanktionen ausgesetzt werden, was die internationalen Geschäftstätigkeiten der Betroffenen erheblich erschwert.

Parallel zu diesen Entwicklungen haben sich die Rohölpreise aufgrund der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten verändert. Am Freitag fiel der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent auf 76,93 US-Dollar, was einem Rückgang von 1,92 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI lag bei 75,66 Dollar. Die Märkte reagieren nervös auf die Entwicklungen im Konflikt zwischen Israel und dem Iran, insbesondere auf die Möglichkeit eines militärischen Eingreifens der USA. Präsident Trump hat angekündigt, dass er in den kommenden zwei Wochen über eine mögliche Beteiligung der USA an den Angriffen gegen den Iran entscheiden wolle.

Die Unsicherheit über die Situation im Nahen Osten hat dazu geführt, dass die Ölpreise in der vergangenen Woche auf einem erhöhten Niveau blieben. Analysten befürchten, dass eine Eskalation des Konflikts, insbesondere eine mögliche Blockade der strategisch wichtigen Straße von Hormus, die Ölversorgung gefährden könnte. Die Ölpreise haben seit Beginn des Konflikts zwischen Israel und dem Iran deutlich zugelegt, wobei der Preis für Brent-Rohöl vor dem Krieg unter 70 Dollar lag. Die Entwicklungen in der Region werden weiterhin genau beobachtet, da sie erhebliche Auswirkungen auf die globalen Märkte haben könnten.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 77,27USD auf L&S Exchange (20. Juni 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.