Thyssenkrupp verlängert Vertrag von CEO López: Umbau und Expansion geplant!

Siegfried Russwurm, der Aufsichtsratsvorsitzende, lobte López für seine „enorme Energie“ und die Fortschritte, die er in den letzten zwei Jahren bei der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens erzielt hat. Dennoch gibt es Spannungen im Aufsichtsrat, insbesondere mit der Gewerkschaft IG Metall, die López vorwirft, die Arbeitnehmervertreter nicht ausreichend in wichtige Entscheidungen einzubeziehen. Ob Russwurm für die Vertragsverlängerung sein doppeltes Stimmrecht einsetzen musste, wurde nicht bekannt gegeben.

Der Aufsichtsrat des Industriekonzerns Thyssenkrupp hat den Vertrag von Vorstandschef Miguel López um fünf Jahre bis Ende Mai 2031 verlängert. Diese Entscheidung wurde in Essen bekannt gegeben und folgt auf einen vorherigen Dreijahresvertrag, der bis Mai 2026 gültig war. López plant einen umfassenden Umbau des Unternehmens in eine Holdingstruktur mit fünf eigenständigen Unternehmen, die auch für externe Investoren offen sein sollen. Thyssenkrupp ist in Deutschland führend in den Bereichen Stahl, Marineschiffbau und Werkstoffhandel und beschäftigt weltweit rund 95.600 Mitarbeiter.

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Sitzung des Aufsichtsrats war die Zustimmung zur Verselbstständigung der Marineschiffbausparte Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Diese soll unter einer neuen Holding-Gesellschaft organisiert werden, wobei 49 Prozent der TKMS-Aktien an die Thyssenkrupp-Aktionäre übertragen werden sollen. Die Hauptversammlung, die über diese Maßnahme entscheiden wird, ist für den 8. August angesetzt. Die Aktien von TKMS sollen noch in diesem Jahr an die Börse gebracht werden. Russwurm betonte, dass die eigenständige Aufstellung von TKMS das Wachstumspotenzial des Unternehmens in der maritimen Verteidigungsindustrie am besten ausschöpfen könne.

TKMS gilt als Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote und hat einen Rekordauftragsbestand von etwa 18 Milliarden Euro, was die Produktionskapazitäten bis weit ins nächste Jahrzehnt auslastet. Die Pläne zur Abspaltung und die Vertragsverlängerung von López sind Teil einer umfassenden Strategie, die darauf abzielt, die Wettbewerbsfähigkeit und die Wachstumschancen von Thyssenkrupp und seinen Tochtergesellschaften zu stärken.

