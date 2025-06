Dringende Diplomatie: Europa kämpft gegen Iran und drohenden Atomkonflikt!

In der zweiten Woche des Konflikts zwischen Israel und Iran bemühen sich die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens in Genf um eine Deeskalation. Ziel ist es, den Iran dazu zu bewegen, von seinem Atomprogramm abzurücken und keine Kernwaffen zu entwickeln. EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas wird ebenfalls an dem Treffen teilnehmen, das unter dem Druck steht, einen diplomatischen Impuls zu setzen, während die USA über einen möglichen Kriegseintritt nachdenken.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, innerhalb von zwei Wochen zu entscheiden, ob die USA, als wichtigster Verbündeter Israels, militärisch eingreifen werden. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Trump Verhandlungen mit dem Iran für möglich hält. Währenddessen setzen Israel und Iran ihre gegenseitigen Angriffe fort. Israel hat in der Nacht mit 60 Kampfflugzeugen militärische Ziele im Iran angegriffen, während der Iran Raketen auf Israel abfeuerte, was zu Verletzten in Beerscheva führte.