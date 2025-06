Kontron-Aktien erholen sich: Strategischer Verkauf von Jumptec überzeugt Analysten!

Die Aktien von Kontron haben am Freitag einen Großteil ihrer Vortagsverluste wieder wettgemacht. Am Donnerstag hatten die Papiere des Technologieunternehmens über vier Prozent an Wert verloren, nachdem bekannt wurde, dass Kontron plant, die Mehrheit an seiner Tochtergesellschaft Jumptec abzugeben. Diese Nachricht sorgte zunächst für negative Reaktionen am Markt. Doch zum Wochenschluss erholten sich die Aktien um 3,5 Prozent.

Analysten äußern sich positiv zu dem geplanten Verkauf. Laut einer Mitteilung könnte Kontron durch den Deal einen Gewinn im höheren zweistelligen Millionenbereich realisieren. Malte Schaumann von Warburg Research betont, dass das Unternehmen mit dieser Maßnahme einen weniger profitablen Bereich dekonsolidiere und die Bewertung des Verkaufs als attraktiv einstufe. Alexander Zienkowicz von MWB Research sieht den Schritt als Teil einer umfassenden Strategie zur Verschlankung des Unternehmens und zur Reduzierung operativer Komplexität. Ein weiteres Ziel sei es, Kapital freizusetzen und geopolitische Risiken, insbesondere in den USA, zu minimieren.