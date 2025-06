IG Metall kritisiert ArcelorMittal: Rückschlag für Klimaziele und Jobs!

Die IG Metall hat scharfe Kritik an ArcelorMittal geübt, nachdem der Stahlkonzern angekündigt hat, die geplanten Umstellungen der Werke in Bremen und Eisenhüttenstadt auf eine klimafreundlichere Produktion nicht weiter zu verfolgen. Jürgen Kerner, der Zweite Vorsitzende der Gewerkschaft, bezeichnete diese Entscheidung als strategisch kurzsichtig und unverantwortlich, insbesondere im Hinblick auf die Zukunft tausender Arbeitsplätze in den betroffenen Regionen. Er forderte die Bundesregierung auf, umgehend einen Krisengipfel für die Stahlindustrie einzuberufen, um die Situation zu besprechen.

ArcelorMittal hatte ursprünglich geplant, die Produktion von konventionellem Stahl, der auf Kohle basiert, auf eine umweltfreundlichere Methode umzustellen, die Wasserstoff aus erneuerbaren Energien nutzt. Diese Umstellung hätte mit staatlichen Fördergeldern in Höhe von 1,3 Milliarden Euro unterstützt werden sollen. Der Konzern erklärte jedoch, dass selbst mit dieser finanziellen Unterstützung die Wirtschaftlichkeit des Projekts nicht gegeben sei. Dies stellt einen Rückschlag für die deutschen Klimaziele dar, da die Stahlindustrie einer der größten CO2-Emittenten des Landes ist.