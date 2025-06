Euro-Kurs im Auf und Ab: Geopolitik beeinflusst Devisenhandel stark!

Der Euro hat in den letzten Tagen eine volatile Entwicklung im US-Devisenhandel durchlaufen. Am Donnerstag stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung leicht auf 1,1483 US-Dollar, nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1478 Dollar festgesetzt hatte. Der Dollar kostete somit 0,8712 Euro. Diese leichte Aufwärtsbewegung fand jedoch vor dem Hintergrund einer angespannten geopolitischen Lage im Nahen Osten statt, insbesondere im Kontext des Konflikts zwischen Israel und dem Iran. Die Situation eskalierte, als der Iran erneut Raketen auf Israel abfeuerte, was zu einer erhöhten Unsicherheit an den Märkten führte.

Am Freitag konnte der Euro seine Gewinne weiter ausbauen und wurde bei 1,1530 Dollar gehandelt. Diese Entwicklung wurde durch eine insgesamt freundlichere Stimmung an den Finanzmärkten begünstigt. Die EZB setzte den Referenzkurs auf 1,1515 Dollar fest, was den Dollar auf 0,8684 Euro bewertete. Der Rückgang der Ölpreise belastete zudem den Dollar, da die USA ein bedeutender Ölförderer sind. Ein schwächerer Frühindikator für die Region Philadelphia verstärkte die negative Stimmung gegenüber der US-Währung.