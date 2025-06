Manz AG: Wichtige Korrektur zu Stimmrechtsverhältnissen veröffentlicht!

Am 20. Juni 2025 veröffentlichte die Manz AG eine Korrektur zu einer vorherigen Stimmrechtsmitteilung vom 17. Juni 2025, die gemäß § 40 Abs. 1 WpHG für eine europaweite Verbreitung bestimmt war. Die Mitteilung bezieht sich auf wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsverhältnissen der Manz AG, einem Unternehmen mit Sitz in Reutlingen, Deutschland.

Die Korrektur betrifft den mittelbaren Erwerb von Aktien mit Stimmrechten durch die SHANGHAI ELECTRIC NEWAGE COMPANY LIMITED, die ihren Sitz in Hongkong hat. Diese Gesellschaft hat am 3. Juni 2025 die 100%igen Anteile an der Shanghai Electric Germany Holding GmbH erworben, die ihrerseits 14,86% der Stimmrechte an der Manz AG hält. Dies führt zu einer Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte, die nun bei 14,86% liegt, während zuvor keine Stimmrechte von der SHANGHAI ELECTRIC HONGKONG CO. LIMITED gemeldet wurden.