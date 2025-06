EU-Kommission zieht Gesetz gegen Greenwashing zurück – Was bedeutet das?

Obwohl noch Verhandlungen zwischen den EU-Staaten und dem Europaparlament über den Vorschlag laufen, hat die EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören, die Kommission in einem Brief aufgefordert, den Gesetzesvorschlag zurückzuziehen. Kritisiert wurde, dass die möglichen Auswirkungen des Vorhabens nicht ausreichend untersucht wurden. Ziel der geplanten Regelungen war es, Verbrauchern zu garantieren, dass als umweltfreundlich beworbene Produkte tatsächlich umweltfreundlich sind. Der Gesetzesentwurf sollte Greenwashing verhindern, da viele Werbeversprechen als vage oder irreführend gelten.

Die EU-Kommission plant, ein Gesetzesvorhaben zu Mindeststandards gegen irreführende Umwelt-Werbeversprechen zurückzuziehen. Ein Sprecher der Kommission in Brüssel erklärte, dass die aktuellen Diskussionen über den Vorschlag der Vereinfachungsagenda der Kommission entgegenstehen. Das Vorhaben hätte etwa 30 Millionen Kleinstunternehmen betroffen. Die CDU begrüßte diesen Schritt, da die geplanten Regelungen als zu komplex und bürokratisch erachtet wurden, was insbesondere kleine und mittlere Unternehmen belastet hätte.

Die Verbraucherorganisation Foodwatch äußerte sich kritisch und forderte die Kommission auf, am Gesetzesvorhaben festzuhalten, um das Vertrauen der Bürger in die Politik nicht zu untergraben. Der Ausgang des Vorhabens bleibt unklar, da innerhalb der Kommission Uneinigkeit über den Rückzug des Vorschlags herrscht. Einige EU-Kommissare sind gegen den Rückzug, was zu Überraschung führte.

In einem anderen Bericht wurde festgestellt, dass das verbleibende CO2-Budget, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, in etwas mehr als drei Jahren aufgebraucht sein wird, wenn die aktuellen Emissionsniveaus beibehalten werden. Die Studie zeigt, dass die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen unzureichend sind und dass die CO2-Emissionen drastisch gesenkt werden müssen. Der Meeresspiegel ist seit 1900 um etwa 22,8 Zentimeter gestiegen, was erhebliche Auswirkungen auf Küstengebiete hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die EU-Kommission mit dem Rückzug des Gesetzesvorhabens auf Widerstand stößt, während gleichzeitig die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen und die Notwendigkeit, irreführende Umweltwerbung zu regulieren, weiterhin im Fokus stehen.

