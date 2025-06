Markt unter Druck: Anleihekurse sinken trotz Fed-Entscheidungen und Konflikten

Am Donnerstag sanken die Kurse deutscher Staatsanleihen, während die US-Notenbank (Fed) am Vorabend keine überraschenden Entscheidungen traf. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,14 Prozent auf 130,89 Punkte, und die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,52 Prozent. Trotz wiederholter Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen hielt die Fed den Leitzins stabil, signalisierte jedoch mögliche Zinssenkungen für 2025. Ökonom James Knightley von der Bank ING deutete an, dass sich der Zeitpunkt für diese Zinssenkungen voraussichtlich verzögern könnte.

Die Unsicherheit auf den Märkten wird durch den anhaltenden Konflikt zwischen Israel und dem Iran verstärkt. Trump hat sich bislang nicht klar positioniert und ließ ein mögliches militärisches Eingreifen der USA offen. In diesem Kontext forderte er eine "bedingungslose Kapitulation" des Iran, schloss jedoch Verhandlungen nicht aus. Die Situation eskalierte weiter, als Israels Verteidigungsminister Israel Katz den iranischen Führer Ajatollah Chamenei direkt angriff und dessen Existenz in Frage stellte.