MTU Aero Engines: Analysten heben Kursziel auf 425 Euro – Jetzt kaufen!

Menard nennt drei Hauptgründe für seinen Optimismus. Zunächst hebt er die ambitionierten Zielsetzungen von MTU für das Jahr 2030 hervor, die über den bisherigen Erwartungen liegen. Diese Ziele basieren auf der Annahme, dass Fluggesellschaften ihre Flotten länger nutzen werden, was den Bedarf an Wartungsleistungen und Ersatzteilen erhöht – ein Bereich, in dem MTU stark profitieren könnte.

Die Research-Abteilung der Deutschen Bank hat ihre Einschätzung für die Aktien von MTU Aero Engines deutlich angehoben. Analyst Christophe Menard erhöhte das Kursziel von 356 auf 425 Euro und stufte die Aktie von "Hold" auf "Buy" hoch. Diese Entscheidung wurde am Donnerstag veröffentlicht und führte dazu, dass die MTU-Aktien erstmals über 370 Euro gehandelt wurden, was ein Potenzial von etwa 15 Prozent nach oben signalisiert.

Ein weiterer Punkt ist die Neubewertung des GTF-Turbinenprogramms, an dem MTU als Partner beteiligt ist. Dieses Programm, das vor allem in Airbus A320neo-Modellen eingesetzt wird, hatte seit Sommer 2023 mit Problemen aufgrund eines verwendeten Metallpulvers zu kämpfen. Menard geht jedoch davon aus, dass die Anzahl der am Boden stehenden Flugzeuge bis Ende 2025 voraussichtlich sinken wird, was die Unsicherheiten rund um das Programm verringert.

Zusätzlich zur Pariser Air Show, die derzeit stattfindet, sieht Menard Anzeichen für eine anhaltende Nachfrage nach GTF-Triebwerken. Die dort präsentierten mittelfristigen Ziele haben dazu beigetragen, die Unsicherheiten in der Branche zu klären. Dies ermöglicht es Menard, seinen Bewertungszeitraum bis 2030 auszudehnen und die Aktien mit einem Multiplikator zu bewerten, der dem seines Konkurrenten Safran entspricht. Er argumentiert, dass ein Abschlag gegenüber Safran unter den aktuellen Bedingungen nicht gerechtfertigt ist.

Parallel dazu hat das Analysehaus Jefferies das Kursziel für MTU ebenfalls angehoben, von 410 auf 430 Euro, und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie betont, dass die starken Mittelfristziele das gute Servicegeschäft von MTU widerspiegeln. Trotz ungünstiger Währungsentwicklungen sind die für 2030 gesteckten Ziele ihrer Meinung nach erreichbar.

Insgesamt zeigt die positive Entwicklung der Kursziele und die optimistische Einschätzung der Analysten, dass MTU auf einem soliden Wachstumspfad ist, der sowohl durch innovative Produkte als auch durch eine steigende Nachfrage im Wartungssektor unterstützt wird.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 374,6EUR auf Tradegate (20. Juni 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.