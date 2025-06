thyssenkrupp nucera stärkt Wasserstoff-Strategie mit Übernahme von Green Hydrogen Die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA hat am 20. Juni 2025 eine Vereinbarung zum Erwerb wesentlicher Technologie-Assets der dänischen Green Hydrogen Systems A/S unterzeichnet. Diese Akquisition ist Teil der Strategie von thyssenkrupp nucera, ihre …