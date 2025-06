Francotyp-Postalia: Stimmrechtsmitteilung zeigt stabile Aktionärsstruktur!

Am 20. Juni 2025 veröffentlichte die Francotyp-Postalia Holding AG eine Korrektur zu einer vorherigen Stimmrechtsmitteilung vom 19. Juni 2025, die gemäß § 40 Abs. 1 WpHG zur europaweiten Verbreitung bestimmt war. Die Mitteilung bezieht sich auf Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch den Erwerb oder die Veräußerung von Aktien oder Instrumenten bedingt sind. Der Hauptgrund für die Mitteilung war die Erteilung einer Hauptversammlungs-Vollmacht.

Die Verbraucherzentrale für Kapitalanleger e.V. wurde als Mitteilungspflichtiger benannt. Zum Stichtag der Schwellenberührung am 19. Juni 2025 hielt die Saltarax GmbH 6,28 % der Stimmrechte an der Francotyp-Postalia Holding AG, was einer Gesamtzahl von 1.023.102 Stimmrechten entspricht. Diese Stimmrechtsanteile blieben im Vergleich zur letzten Mitteilung unverändert.