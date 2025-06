Oxy Capital erhöht Beteiligung an IVU: Ein Zeichen für starkes Wachstum!

Martin Müller-Elschner, CEO der IVU Traffic Technologies AG, begrüßte den Austausch mit Oxy Capital und hob hervor, dass das zunehmende Interesse internationaler Investoren an der IVU ein Zeichen für die positive Geschäftsentwicklung des Unternehmens sei. Diese Entwicklung zeigt, dass die IVU auf einem guten Weg ist, sowohl in Bezug auf ihre Produkte als auch auf ihre Marktstellung.

Am 19. Juni 2025 gab die IVU Traffic Technologies AG bekannt, dass der portugiesische Investor Oxy Capital seine Beteiligung an dem Unternehmen auf über 3 % erhöht hat. Diese Mitteilung wurde durch eine Stimmrechtsmitteilung offiziell gemacht. Oxy Capital, ein in Lissabon ansässiger Investor, hat die positive Entwicklung der IVU als führenden Softwareanbieter für Bahn- und Busunternehmen weltweit verfolgt. Pedro Sousa, Partner bei Oxy Capital, äußerte sich zuversichtlich über die starke Wettbewerbsposition der IVU und deren erhebliches Wachstumspotenzial. Er betonte, dass die umfassende Due Diligence des Unternehmens diese Einschätzungen bestätigt habe und dass Oxy Capital sich freue, als relevanter Aktionär die langfristige Entwicklung der IVU begleiten zu können.

Die Stimmrechtsmitteilung, die im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten veröffentlicht wurde, informiert darüber, dass Oxy Capital am 16. Juni 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten hat. Laut der Mitteilung hält Oxy Capital nun 3,0001 % der Stimmrechte an der IVU Traffic Technologies AG, was insgesamt 531.600 Stimmrechten entspricht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte des Unternehmens beträgt 17.719.160.

Die IVU Traffic Technologies AG, mit Sitz in Berlin, ist bekannt für ihre Softwarelösungen, die insbesondere im Bereich des öffentlichen Verkehrs Anwendung finden. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und hat auch Handelsplätze in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart und Tradegate.

Die positive Resonanz auf die Beteiligung von Oxy Capital könnte für die IVU Traffic Technologies AG ein Indikator für zukünftiges Wachstum und weitere Investitionen sein. Die strategische Partnerschaft mit einem erfahrenen Investor könnte dem Unternehmen helfen, seine Marktposition weiter auszubauen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

Die IVU Traffic Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 18,90EUR auf Tradegate (20. Juni 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.