Revolutionäre Studie: Klinische Ergebnisse für Lungenkrebs jetzt realitätsnah!

Onco-Innovations Ltd. hat bekannt gegeben, dass die Mitbegründer seiner Tochtergesellschaft Inka Health Corp. eine bedeutende Studie veröffentlicht haben, die die Übertragbarkeit klinischer Studienergebnisse auf reale Lungenkrebspopulationen untersucht. Die Studie mit dem Titel „Global Transportability of Clinical Trial Outcomes to Real-World Lung Cancer Populations: A Case Study using Lung-MAP S1400I“ wurde im Juni 2025 in medRxiv veröffentlicht. Sie adressiert die Herausforderung, wie Ergebnisse aus kontrollierten klinischen Studien auf diverse Patientenpopulationen in der klinischen Praxis angewendet werden können.

Die Forscher haben einen innovativen Ansatz entwickelt, der eine hohe Vorhersagegenauigkeit der realen Ergebnisse über einen Zeitraum von 30 Monaten mit einer Abweichung von weniger als einem Prozent zeigt. Dies ist besonders relevant, da klinische Studien oft strenge Einschlusskriterien haben, die viele Patienten ausschließen, die in der täglichen Praxis behandelt werden. Die Studie nutzt fortschrittliche Modellierungstechniken und externes klinisches Wissen, um die Kluft zwischen Studienpopulationen und realen Patienten zu schließen, einschließlich solcher mit Komorbiditäten.