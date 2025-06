UBS Group AG überschreitet 3%-Schwelle: Wichtige Stimmrechtsmitteilung!

Am 20. Juni 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung wurde durch die EQS Group übermittelt und enthält wichtige Informationen über die Stimmrechtsverhältnisse des Unternehmens. Der Emittent, flatexDEGIRO AG, hat seinen Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 529900IRBZTADXJB6757 registriert.

Die Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten sowie auf Änderungen in der Gesamtzahl der Stimmrechte. Der Mitteilungspflichtige ist die UBS Group AG mit Sitz in Zürich, Schweiz. Am 17. Juni 2025 überschritt die UBS Group AG die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an flatexDEGIRO AG.