Future Fuels entdeckt über 100 Uran-Anomalien im Hornby Basin!

Future Fuels Inc. (ISIN: CA36118K1084 | WKN: A40TUW) hat die Ergebnisse einer Hyperspektralmessung im Rahmen seines Uranprojekts Hornby Basin im kanadischen Nunavut veröffentlicht. Diese innovative Fernerkundungsmethode identifizierte über 100 mineralogische und geochemische Anomalien, die mit der bekannten Uranmineralisierung in der Region übereinstimmen. Die Ergebnisse werden in das Explorationsmodell des Unternehmens integriert und sollen in der kommenden Saison neue Zielzonen für die Geländeerkundung liefern.

Das Hornby-Projekt erstreckt sich über 3.407 km² und umfasst mehr als 40 unerschlossene Uranvorkommen, darunter das historische Mountain Lake-System. Neben Hornby besitzt Future Fuels auch das Covette-Konzessionsgebiet in Quebec, das 65 Mineral-Claims auf 3.370 Hektar umfasst. Rob Leckie, President & CEO von Future Fuels, betonte die Bedeutung der Hyperspektralmessung für die präzisere Lokalisierung von Zielzonen und kündigte an, dass das Unternehmen intensiv an seinem ersten Explorationsprogramm arbeitet.